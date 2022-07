Immer Hertha – Hertha mag's heiß

Temperaturen an die 40 Grad, sengende Sonne und kaum Abkühlung: Hertha BSC erlebt in diesen Tagen im Trainingslager in Burton upon Trent eine klimatische Ausnahmesituation. Trainer Sandro Schwarz lässt sich von der Rekord-Hitze aber nicht stoppen.

Woran der Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten im St. George’s Park feilt? Und wie sich seine Mannschaft in der vergangenen Woche entwickelt und verändert hat? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportreporter Inga Böddeling und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht’s um den Spielabbruch, den Nader El-Jindaoui ausgelöst hat. Der 25-Jährige spielt für Herthas U23, hat Millionen Follower in den sozialen Netzwerken und ist ein Internet-Star. Sein Auftritt im Testspiel gegen Tasmania Berlin euphorisierte dermaßen, dass seine Fans den Rasen stürmten. Hertha freut sich über die neu erschlossene Anhängerschaft – will sich für die Zukunft aber wappnen.

Viel Spaß beim Reinhören!