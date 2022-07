Immer Hertha – England calling

In England wird’s ernst. Für Hertha BSC steht ab Dienstag das zweite Trainingslager der Vorbereitung an. In Burton-upon-Trent will Trainer Sandro Schwarz den nächsten Entwicklungsschritt mit seiner Mannschaft gehen.

An welchen Baustellen der Hauptstadtklub arbeiten muss? Und was man von den zwölf Tagen auf der Insel erwarten kann? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportreporter Inga Böddeling und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht’s um die jüngsten personellen Veränderungen, um Neu-Berliner Ivan Sunjic, um den großen Kader, der vor dem Trainingslager in England noch ausgedünnt wird und um die potenziellen Zu- und Abgänge, die in der Gerüchteküche gehandelt werden.

Viel Spaß beim Reinhören!