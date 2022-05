Immer Hertha – Bereit für den Showdown

Hertha holt in Bielefeld einen Punkt und kann sich am Sonnabend aus dem Abstiegskampf verabschieden. Kann’s kaum erwarten: der Podcast.

Das Ziel war so nah! Und doch musste die Rettung am Ende noch einmal vertagt werden. Nichtsdestotrotz hat Hertha BSC mit dem 1:1 in Bielefeld einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht und kann sich am Sonnabend im Heimspiel gegen Mainz endgültig aller Abstiegssorgen entledigen.

Dass die Zweite Liga auf der Alm schon für 34 Minuten kein Thema mehr war, darf dann keine Rolle spielen. Darüber sprechen auch die Morgenpost-Reporter Inga Böddeling und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem diskutieren die Fußball-Experten über die Psychospielchen von Herthas Cheftrainer Felix Magath, der gegen Meister Bayern München stichelt und seinem Klub damit einen Vorteil im Abstiegskampf verschaffen will.

Viel Spaß beim Reinhören!