Folge 88 Immer Hertha – Dem Ziel so nah

Die Zuversicht ist zurück! Nach dem wichtigen Sieg gegen Stuttgart hat Hertha den Klassenerhalt komplett in eigener Hand. Nach zwei Erfolgen in Serie hat der Berliner Fußball-Bundesligist nun vier Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16.

Doch nicht nur die Tabellensituation macht Mut. Auch die Einstellung der Mannschaft sendet deutliche Signale. Welche? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportreporter Inga Böddeling und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Die Fußball-Experten diskutieren auch über die Reaktion der Spieler, die nach den Derby-Vorfällen mit den Ultras keinen Abstecher in die Ostkurve machten. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die kommende Partie gegen Bielefeld. So viel vorab: Am Sonnabend könnten alle Abstiegssorgen passé sein.

Viel Spaß beim Reinhören!