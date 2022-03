Immer Hertha – Harsewinkel BSC

Im Abstiegskampf der Bundesliga zieht Trainer Felix Magath den nächsten Joker und geht mit der Mannschaft des Tabellen-16. ins Kurz-Trainingslager nach Harsewinkel. Nahe Bielefeld will der 68-Jährige das Team also einschwören auf die schwere Aufgabe in Leverkusen. Dabei dürfte es weniger um taktische Dinge gehen.

Doch durch die Länderspielpause wird der Kader, mit dem Magath arbeiten kann, alles andere als vollzählig sein. Wie sich das Fehlen solch wichtiger Spieler wie Dedryck Boyata, Ishak Belfodil und Stevan Jovetic auswirkt? Darüber sprechen Morgenpost-Sportchefin Alexandra Gross und Sportredakteur Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Die Sport-Experten unterhalten sich außerdem über die neue Verbalattacke von Investor Lars Windhorst sowie über die Rolle von Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic im ständigen Beben in der Führungsetage des Klubs. Und Neuigkeiten in der Stadionfrage gibt es auch.

Viel Spaß beim Reinhören!