Immer Hertha – Magath macht's möglich

Es geht doch! 3:0 gegen die TSG Hoffenheim und schon ist die Hoffnung zurück bei Hertha BSC. Zu verdanken ist das Felix Magath und seinem Assistenten Mark Fotheringham, die der Mannschaft in wenigen Tagen Mut, Zusammenhalt und Kampfgeist eingeimpft haben.

Auch wenn der erste Sieg des Jahres nur ein erster Schritt im Abstiegskampf sein kann, zeigt der Hauptstadtklub positive Veränderungen, die kaum jemand für möglich gehalten hat. Welche? Darüber sprechen die Morgenpost-Reporter Inga Böddeling und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

In all die Euphorie platzte Lars Windhorst mit einer neuen Attacke auf Herthas Präsident Werner Gegenbauer. Die Fußball-Experten diskutieren über die Beweggründe des Investors und schauen, was Gegenbauer in seiner bisherigen Amtszeit tatsächlich bewegt hat.

Viel Spaß beim Reinhören!