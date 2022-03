Immer Hertha – Plötzlich Spitzenreiter

Schlimmer geht immer! So oder so ähnlich könnte das Motto von Hertha BSC aktuell lauten. Auch gegen Eintracht Frankfurt kann der Hauptstadtklub nicht gewinnen, präsentierte sich streckenweise schon wie ein Absteiger. Schlechter als die Berliner ist gerade keine Mannschaft in Europa.

Die leblose Vorstellung beim 1:4 gegen die Eintracht offenbart, dass noch nicht alle Spieler im Abstiegskampf angekommen sind. Der Frust der 25.000 Fans war entsprechend groß. Auch in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts sprechen die Morgenpost-Reporter Inga Böddeling und Michael Färber über die besorgniserregenden Entwicklungen in Westend.

Manager Fredi Bobic wollte am Wochenende nicht über den erneuten Nackenschlag sprechen. Das als Zeichen eines Personalwechsels an der Seitenlinie zu werten, greift aber zu kurz. Denn die Fußball-Experten sind der Meinung: Der Trainer ist nicht der Schuldige.

Viel Spaß beim Reinhören!