Immer Hertha – Neue Töne und alte Stadionfragen

Manager Bobic übt Kritik an der Klub-Kultur und ein Stadionstandort in Brandenburg wird wieder zum Thema. Das Update im Podcast.

Rumms, das saß! Bei Hertha sei es lange zugegangen „wie auf dem Amt“, befand Manager Fredi Bobic, alles zu träge, bequem und passiv – man sei „fast eingeschlafen“. Das alles äußerte der Manager im klubeigenen TV-Format kurz vor Weihnachten.

Warum der neue Sport-Geschäftsführer öffentlich derart hart mit Hertha ins Gericht geht? Darüber sprechen die Morgenpost-Reporter Jörn Lange und Inga Böddeling in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts – genauso wie über die prägendsten Momente des Hertha-Jahres.

Auch über die Stadionfrage diskutieren die Fußball-Experten, schließlich will der Klub mit seinem Bauvorhaben 2022 endlich vorankommen. Ob eine neue, alte Option in Brandenburg dabei hilfreich ist? So viel vorab: Es bleibt kompliziert.

Viel Spaß beim Reinhören! Kommen Sie gesund ins neue Jahr!