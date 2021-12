Immer Hertha – Wenn sogar Selke trifft

Sieben zähe Wochen des Wartens haben ein Ende: Hertha BSC hat endlich wieder ein Spiel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Beim verdienten 2:0 gegen Arminia Bielefeld setzten die Berliner ihren Aufwärtstrend unter Trainer Tayfun Korkut fort und zeigten mitunter ansprechenden Offensiv-Fußball. Am Ende reichte es sogar zu einem emotionalen Highlight: Stürmer Davie Selke gelang in der Nachspielzeit sein langersehntes, erstes Saisontor.

Was der Sieg gegen den Tabellen-Vorletzten wert ist? Darüber sprechen die Morgenpost-Reporter Jörn Lange und Inga Böddeling in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts. Dabei widmen sich die Fußball-Experten vor allem dem neuen Sturm-Duo aus Stevan Jovetic und Ishak Belfodil sowie der ungewohnten Rolle von Mittelfeldspieler Suat Serdar. Über allem steht die Frage: Was macht Korkut anders als sein Vorgänger Pal Dardai?

Auch die Verpflichtung von Ex-Profi Thomas Broich für Herthas Nachwuchsleistungszentrum zählt zum Themen-Paket der Podcast-Folge. Kann der frühere Profi, der zuletzt als TV-Experte überzeugte, den Berlinern tatsächlich helfen? Und wenn ja, wie?

Viel Spaß beim Reinhören!