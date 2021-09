Immer Hertha – Zurück auf Los

Hertha manövriert sich mit dem Sieg gegen Fürth in ruhigeres Fahrwasser und hat einen neuen Hoffnungsträger. Das Update im Podcast.

Es geht doch: Nach dem Sieg in Bochum hat Hertha BSC auch die Pflichtaufgabe Greuther Fürth gemeistert – wenn auch mit wenig Glanz. Um ihre angriffslustige Seite zu entdecken, mussten die Berliner erst in Rückstand geraten, doch danach drehte das junge Team auf.

Zum Gesicht des neuen blau-weißen Spirits wurde dabei Zugang Jurgen Ekkelenkamp, der nicht nur die Fans, sondern auch Trainer Pal Dardai zum Schwärmen brachte. Taugt der 21 Jahre alte Niederländer tatsächlich zum neuen Hoffnungsträger? Und was macht den Drei-Millionen-Euro-Mann so besonders? Über diese und weitere Fragen diskutieren die Morgenpost-Reporter Jörn Lange und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Darüber hinaus beleuchten die Fußball-Experten das erneute Verletzungspech beim Fußball-Bundesligisten und die daraus resultierende Teenager-Abwehr. Als spezielles Schmankerl gibt es einen Seitenblick auf Ex-Herthaner Änis Ben-Hatira, der mit einer Rückkehr nach Berlin geflirtet hat.

Viel Spaß beim Reinhören!