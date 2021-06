Immer Hertha – Bobic kommt mit Crew

Die Zukunft von Hertha BSC nimmt Form an: Mit der offiziellen Vorstellung von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic hat der Fußball-Bundesligist eine neue Ära eingeläutet, allerdings machte der neue Manager schnell klar: Der Wandel soll nicht mit der Brechstange vollzogen worden werden.

Veränderungen wird es trotzdem geben – allein schon wegen der diversen Spezialisten, die Bobic mit nach Berlin bringt, darunter der neue Akademie-Leiter Pablo Thiam. Was es mit den Bobic-Vertrauten auf sich hat und was sie für die bisherigen Mitarbeiter des Klubs bedeuten? Darüber sprechen die Morgenpost-Redakteure Jörn Lange und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Darüber hinaus diskutieren die Fußball-Experten über den neuen Hauptsponsor der Berliner und blicken auf die bevorstehende Europameisterschaft, bei der auch drei Hertha-Profis mitkicken werden. Viel Spaß beim Reinhören!