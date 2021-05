Immer Hertha – Zwischen Schlussstrich und Aufbruch

Das saß: Herthas neuer Hauptgeschäftsführer Carsten Schmidt hielt am Sonntag seine erste Rede auf einer Mitgliederversammlung des Klubs und sammelte gleich Pluspunkte. Seine Ausführungen schloss er mit einer echten Knaller-News: Pal Dardai bleibt ein weiteres Jahr Cheftrainer der Berliner – eine Entscheidung, die das Gros der Hertha-Fans selig aufatmen ließ.

Daneben lieferte das digitale Event viele weitere Einblicke und damit reichlich Gesprächsstoff für die neue Folge des „Immer Hertha“-Podcasts. Dort nehmen die Morgenpost-Reporter Jörn Lange und Michael Färber die Geschehnisse der „MV“ noch mal unter die Lupe. Vom Abwahlantrag gegen Präsident Werner Gegenbauer über den Umgang mit Ex-Manager Michael Preetz bis zur Stadion-Debatte gibt es allerhand zu diskutieren.

Auch der Amtsantritt des künftigen Managers Fredi Bobic rückt ins Blickfeld der Fußball-Experten. Was kommt auf den früheren Profi zu? Welche Entscheidungen stehen an? Und was hat Bobic in der Vorwoche auf der Vereinsgelände gemacht? Antworten gibt’s im Podcast.

Viel Spaß beim Reinhören!