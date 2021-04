Immer Hertha – Die Sache mit den Egos

Dass Hertha gegen Mönchengladbach einen greifbaren Sieg verpasste, war das eine. Noch viel mehr schien sich Pal Dardai über das Verhalten seines Mittelfeldspielers Santiago Ascacibar zu ärgern, der keine Anstalten gemacht hatte, den Frust über seine Auswechslung zu verbergen. Ein Verhalten, das der Berliner Chefcoach nicht durchgehen ließ.

Die altbekannte Debatte um große Egos und kleinen Teamspirit bekam so neues Futter. Auch die Morgenpost-Reporter Jörn Lange und Inga Böddeling beleuchten die Causa Ascacibar und diskutieren im „Immer Hertha“-Podcast über Ursachen und Folgen des Vorfalls.

Darüber hinaus analysieren die beiden Fußball-Experten natürlich das wilde 2:2 gegen eine Mönchengladbacher Mannschaft, die schon nach 13 Minuten in Unterzahl geriet. Warum reichte es trotz der numerischen Überlegenheit nicht zu einem Berliner Sieg? Welche Profis machten Werbung in eigener Sache? Und welche Erkenntnisse ergeben sich für die Abstiegskampf? Antworten gibt’s in der neuen Folge.

Viel Spaß beim Reinhören!