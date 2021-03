Immer Hertha – Die Aufholjagd muss warten

Es war nicht alles schlecht. Defensiv zeigte Hertha BSC beim 0:2 in Dortmund eine ansprechende Leistung, nicht zuletzt dank des starken Youngsters Marton Dardai (19). Dessen Vater Pal hatte als verantwortliche Trainer trotzdem schlechte Laune, denn das sogenannte Angriffsspiel seines Teams bereitet ihm zunehmend Sorgen.

Kein einziger Schuss aufs Tor, keine Eckbälle, keine Gefahr – die fehlende Gier, mit der Hertha auftrat, stimmte nachdenklich. Was dahinter steckt? Darüber sprechen die Morgenpost-Redakteure Jörn Lange und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts, genauso wie über den Patzer von Torhüter Rune Jarstein.

Weil die Konkurrenz derweil eifrig punktete, steht Hertha nun erstmals in dieser Saison auf dem Relegationsplatz. Ein Umstand, der die großen Ambitionen, die Herthas CEO Carsten Schmidt in einem Interview untermauerte, zunehmend skurril erscheinen lässt. Was es mit den jüngsten Aussagen des Hauptgeschäftsführers auf sich hat? Auch darüber diskutieren wir.

Viel Spaß beim Reinhören!