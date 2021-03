Immer Hertha – Befreiungsschlag, Belohnungs-Bier und Bobic

Ein erlösender Last-Minute-Sieg, ein nervenstarker Stürmer und ein heimlicher „Man of the Match“: das Hertha-Update im Podcast.

Der Druck war groß, die Erleichterung noch größer: Herthas Profis fielen nach dem knappen 2:1 gegen Augsburg etliche Steine von den Herzen. Verteidiger Lukas Klünter, der sich mit seinen Pässen in die Tiefe zum heimlichen Matchwinner aufschwang, gab unumwunden zu: „Beim Abpfiff hätte ich fast geweint.“

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass das Glück gegen Augsburg mithalf, denn in der ersten Halbzeit agierten die Berliner noch verkopft und verkrampft. Besser wurde es erst nach der Pausen-Ansprache von Trainer Pal Dardai. Ein weiteres Beispiel, das belegt: Aktuell ist der Coach vor allem als Psychologe gefordert.

Was genau der Ex-Profi seinen Spielern einflüsterte? Darüber sprechen die Morgenpost-Reporter Jörn Lange und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts. Zudem diskutieren die beiden Fußball-Experten über die neue Doppelspitze aus Jhon Cordoba und Krzysztof Piatek, den nervenstarken Elfmeterschützen Dodi Lukebakio und die neu entdeckten Qualitäten von Lukas Klünter. Jener belohnte sich nach getaner Arbeit übrigens mit einem „Bierchen“. Noch so eine erfrischend ehrliche Aussage des Verteidigers.

Nicht fehlen darf natürlich die Personalie Fredi Bobic, genauso wenig wie die jüngste Äußerung von Herthas Hauptgeschäftsführer Carsten Schmidt.

Viel Spaß beim Reinhören!