Immer Hertha – Es ist zum Heulen

Hertha hält in Wolfsburg lange Zeit gut mit, schlägt sich im Endeffekt aber selbst. Das 0:2 (0:1) war bereits das neunte Spiel ohne Sieg für die Berliner. Dass der Hauptstadtklub immer noch nicht auf einem Abstiegsplatz liegt, hat er nicht zuletzt der Konkurrenz im Bundesliga-Keller zu verdanken.

Was die Niederlage so richtig schmerzlich macht: Mit Sami Khedira, Matheus Cunha und Nemanja Radonjic verletzten sich gleich drei Profis und drohen für die nächsten Wochen auszufallen. Wie schwer das Fehlen vor allem von Khedira und Cunha für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai wiegt und welche Schuld auch vielleicht der Trainer selbst daran trägt, ist neben der Wolfsburg-Pleite Thema in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts mit den Morgenpost-Reportern Inga Böddeling und Michael Färber.

Wirklich Sorgen machen muss man sich um Hertha jedoch nicht. So sieht das zumindest Sportdirektor Arne Friedrich. Der ehemalige Hertha-Kapitän blickt positiv in die Zukunft, wenn es um die Entwicklung des Hautstadtklubs geht. Darüber und wie Friedrich seine eigene Zukunft und auch die von Präsident Werner Gegenbauer bei Hertha sieht sprechen die beiden Sport-Redakteure ebenfalls.

Doch Fußball bleibt ein Ergebnissport. Warum schießt Hertha kaum noch Tore? Was können Herthas Angreifer von den Wolfsburgern lernen? Und warum ist im nächsten Heimspiel ausgerechnet ein Ex-Unioner der große Hoffnungsträger für einen Hertha-Sieg? Die Antworten gibt’s im Podcast.

Viel Spaß beim Reinhören!