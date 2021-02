Immer Hertha – Schluss mit lustig

Überraschen wollte der Hertha-Trainer gegen RB Leipzig. Dies tat er vor allem mit personellen und auch taktischen Änderungen. Am Ende stand mit dem klaren 0:3 (0:1) gegen den Meisterschaftskandidaten die nächste Niederlage.

Dabei hatte Hertha gute Chancen gegen die Leipziger. Doch Offensivkräften wie Dodi Lukebakio, Matheus Cunha oder Krzysztof Piatek fehlt es in den entscheidenden Situationen am nötigen Biss. Die Morgenpost-Reporter Inga Böddeling und Michael Färber analysieren den durchaus ordentlichen Auftritt gegen den Tabellenzweiten in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Sami Khedira feierte sein Debüt in der Startelf der Berliner. Der Weltmeister von 2014 präsentierte sich als Ruhepol und Organisator der Defensive. Darüber und auch über Khediras Wert für die Mannschaft außerhalb des Spielfeldes sprechen die beiden Sport-Redakteure.

Doch haben wirklich alle im Hertha-Kader den Ernst der Lage erkannt? Ist Dardai schon nach vier Spielen am Ende seiner Weisheit angelangt? Und was hat es mit den Paketen auf sich, die der Ungar für die Mannschaft schnürt? Die Antworten gibt’s im Podcast.

Viel Spaß beim Reinhören!