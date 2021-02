Immer Hertha – Berliner Netz-Fundstück

Vielleicht war es die jugendliche Leichtigkeit, die ihm half: Dem erst 17 Jahre alten Luca Netz gelang in Stuttgart sein erster Bundesliga-Treffer für Hertha BSC – ein Tor, das den Berlinern ein immens wichtiges 1:1 (0:1) bescherte.

Wie tickt der Youngster, was macht ihn so besonders und welche Perspektiven hat er bei Hertha? Die Morgenpost-Reporter Jörn Lange und Michael Färber nehmen den Linksverteidiger in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts genau unter die Lupe.

Ohne altmeisterliche Hilfe wäre Netz‘ Premierentreffer allerdings nie zustande gekommen. Sami Khedira (33) glänzte gegen Stuttgart nicht nur als Vorbereiter, sondern vor allem als spielintelligenter Organisator. Ob der Rio-Weltmeister nun schon ein Kandidat für die Startelf ist? Auch darüber sprechen die Fußball-Experten.

Trotz des versöhnlichen Ausgangs: Das dritte Spiel unter Trainer Pal Dardai wirkte lange Zeit wie ein Rückschritt. Warum taten sich die Berliner derart schwer? Welche Veränderungen halfen im Lauf der Partie und welche Baustellen muss der Coach nun dringend angehen? Antworten gibt’s im Podcast.

Viel Spaß beim Reinhören!