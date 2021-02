Immer Hertha – Attacke-Klub mit Sterne-General

Kaum ist Ex-Manager Michael Preetz nicht mehr an Bord, verpflichtet Hertha BSC einen großen Namen: Mit Sami Khedira (33) dockt ein hochdekorierter Routinier in Westend an – ein Mittelfeldstratege, der 2014 mithalf, Deutschlands vierten Weltmeister-Stern zu erringen.

Die große Frage: Kann der Zugang von Juventus Turin den Berlinern wirklich weiterhelfen? Seine Führungsqualitäten dürften Hertha gut zu Gesicht stehen, dem gegenüber stehen jedoch fehlende Spielpraxis und eine große Verletzungsanfälligkeit. Ob der Deal mehr Chancen oder Risiken birgt, ist eines der Kern-Themen in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Darüber hinaus sprechen die Morgenpost-Redakteure Jörn Lange und Michael Färber über das erste Spiel unter Rückkehrer Pal Dardai und beleuchten dabei vor allem die spektakulären Personalentscheidungen des Trainers.

Nicht zuletzt widmet sich das Experten-Duo dem jüngsten TV-Auftritt des neuen Hauptgeschäftsführers Carsten Schmidt, der in Hertha einen „Attacke-Klub“ sieht und über die Beziehung zu Investor Lars Windhorst spricht.

Viel Spaß beim Reinhören!