Immer Hertha – Der große Knall

Eine derart turbulente Woche hat es bei Hertha BSC wohl noch nie gegeben. Neben Trainer Bruno Labbadia wurde auch Manager Michael Preetz das Vertrauen entzogen – gefühlt ein mittelschweres Erdbeben, dass das Machtgefüge im Klub neu ordnet.

Als Labbadia-Nachfolger präsentierte der neue Hauptgeschäftsführer Carsten Schmidt am Montag einen alten Bekannten: Pal Dardai tritt nach 2015 zum zweiten Mal an, um Hertha vor dem Abstieg zu retten. Ob dieser Plan aufgehen kann oder der Rückkehrer eher für Stagnation steht? Darüber sprechen die Morgenpost-Redakteure Jörn Lange und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Fest steht: Hertha befindet sich in einem grundlegenden Umbruch. Was von der Ära Preetz bleibt, was sich ändern muss und warum die Chancen für den Hauptstadtklub größer scheinen als die Risiken – auch darüber diskutieren die beiden Fußball-Experten.

Viel Spaß beim Reinhören!