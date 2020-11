Immer Hertha – Zwischen Ästhetik und Apathie

Es war wie ein schlechtes Déjà-vu: Hertha BSC zeigt gegen ein Spitzenteam zumindest phasenweise eine starke Leistung – sammelt aber keine Punkte. Das war schon gegen München und gegen Leipzig so und am vergangenen Sonnabend dann auch gegen Borussia Dortmund. Dass die Berliner damit weiterhin auf ihren ersten Heimsieg warten? Geschenkt.

Die Enttäuschung im Hertha-Kosmos ist riesig. Schließlich hatte die Mannschaft eine überzeugende erste Hälfte gezeigt, ehe in Halbzeit zwei so gut wie alles auseinanderfiel. Warum? Darüber sprechen Michael Färber und Inga Böddeling in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Darüber hinaus suchen die beiden Fußball-Reporter aber auch nach einem fußballerischen Auswärtstrend. Was macht Mut? Wer hat das Zeug zum dringend benötigten Anführer? Und wie kann dem blau-weißen Lager doch noch ein halbwegs gemütliches Weihnachtsfest beschert werden?

Viel Spaß beim Reinhören!