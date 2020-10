Immer Hertha – Teure Transfers, billige Niederlagen

Kein Aufbäumen, kein Zusammenhalt, keine Punkte: Hertha BSC scheitert aktuell vor allem an sich selbst. Die Analyse im Podcast.

So schnell kann’s gehen: Nur vier Spieltage nach Saisonstart geistert das gefürchtete Wort „Ergebniskrise“ durch Westend. Eigentlich wollte Hertha BSC ja den Anschluss an die internationalen Plätze herstellen, doch nun müssen die Berliner aufpassen, nicht erneut in den Sog des Tabellenkellers zu geraten.

Das jüngste 0:2 gegen Aufsteiger VfB Stuttgart brachte die 4000 Fans im Olympiastadion weniger wegen des Ergebnisses auf die Palme, sondern vielmehr wegen der Art und Weise seines Zustandekommens. Erst ließ sich Hertha von einem frühen Gegentor völlig aus der Bahn werfen, später fehlte es an Struktur und Teamspirit. Stattdessen agierten die Spieler über weite Strecken statisch – und motzen sich zum Teil auch noch an.

Muss Trainer Bruno Labbadia nun um den Zusammenhalt seiner Elf fürchten? Und warum gelingt es dem Coach seit Wochen nicht, die Mannschaft auf dem Platz zum Sprechen zu bringen? Diese und weitere Fragen erörtert Hertha-Reporter Jörn Lange mit Morgenpost-Redakteurin Inga Böddeling in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Darüber hinaus sprechen die Fußball-Experten über die bemerkenswerten Personalentscheidungen des Trainers, den steigenden Druck, die bevorstehende Mitgliederversammlung im Olympiastadion und das anspruchsvolle Programm in den kommenden Wochen.

Viel Spaß beim Reinhören!