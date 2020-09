Immer Hertha – Zwischen Pflichtspielstart und Affentheater

Drei Spiele, kein Sieg, kein Tor – Selbstvertrauen tankt man anders. Nach Niederlagen gegen Amsterdam und Eindhoven hat Hertha BSC auch den letzten Härtetest der Saisonvorbereitung verloren. Beim Zweitligisten Hamburger SV setzte es ein ernüchterndes 0:2.

Trainer Bruno Labbadia haderte dabei vor allem mit den harmlosen Angriffsbemühungen seiner Elf, muss aber noch etliche weitere Baustellen beackern. So telefonierte der Coach mehreren Nationaltrainern hinterher, um zu verhindern, dass Herthas Länderspielfahrer in Risikogebiete reisen müssen und den Berlinern so zum Pflichtspielstart fehlen.

Über die Details und Hintergründe der verzwickten Situation sprechen Hertha-Reporter Jörn Lange und Morgenpost-Redakteur Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts. Darüber hinaus widmen sich die Fußball-Experten auch dem peinlichen Fauxpas, den sich Herthas Vermarkter Sportfive bei der Sponsorensuche leistete. So viel vorab: Herthas Investor Lars Windhorst wird diese Episode ganz und gar nicht schmecken.

Viel Spaß beim Reinhören!