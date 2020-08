Immer Hertha – Härtetest-Woche für Hertha BSC

Hertha BSC tritt in drei Testspielen gegen zwei holländische Topklubs an – und muss auf einen Leistungsträger verzichten.

Bruno Labbadia schaltet einen Gang hoch: Herthas Cheftrainer hatte seinen Profis fünf Tage Erholung gewährt, um nun die heiße Phase der Vorbereitung einzuläuten. In den Tests bei Ajax Amsterdam (Dienstag, 19 Uhr im Livestream auf herthabsc.de) und am Sonnabend im Doppelmatch gegen PSV Eindhoven stehen erste Standortbestimmungen an.

Verzichten müssen die Berliner dabei auf ihren Abwehrchef. Dedryck Boyata klagt über Beschwerden an der Achillessehne und wird vorerst geschont. Womöglich eine Chance für Niklas Stark, der darauf brennt, seinen Stammplatz zurückzuerobern.

n der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcast geht es allerdings nicht nur um den internen Konkurrenzkampf, sondern auch um den engen Terminplan. Trainer Labbadia ist bei Weitem nicht der einzige, der die bevorstehende Länderspielpause Anfang September als suboptimal empfindet.

usgerechnet in der letzten Woche vor dem Pflichtspielstart (12./13. September im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig) wird er auf etliche Nationalspieler verzichten müssen, unter anderem auf Mittelfeldspieler Arne Maier. Sich punktgenau einzuspielen, wird somit fast unmöglich.

Weitere Themen der aktuellen Folge sind die Auszeichnung von Hertha-Talent Luca Netz, die Berliner Führungsspieler-Debatte und die Konzepte, um Zuschauer zurück in die Stadien zu holen. Viel Spaß beim Reinhören!