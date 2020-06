Episode 16 Immer Hertha: Back to normal?

Ist das blau-weiße Momentum nun dahin? Nach zuvor drei Siegen und einem Remis hat Hertha BSC die erste Niederlage unter Trainer Bruno Labbadia kassiert. Ein „Makel“, mit dem die Berliner leben können, immerhin hieß der Gegner Borussia Dortmund, aber die zarten Europapokal-Chancen des Hauptstadtklubs wurden durch die Nullrunde spürbar beschnitten.

Entschieden ist bei vier ausstehenden Spielen allerdings noch nichts, weshalb sich die Morgenpost-Redakteure Jörn Lange und Michael Färber dem Flirt mit dem internationalen Geschäft in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts nicht ganz verwehren können.

Akuter drängen jedoch die Personalsorgen der Berliner ins Blickfeld. Was bedeutet das Saison-Aus von Javairo Dilrosun? Wer kann den Niederländer ersetzen – und wer nicht? Wie schnell ist mit einer Rückkehr des schmerzlich vermissten Matheus Cunha zu rechnen? Und was bedeutet der Engpass auf den Außenbahnen für den Transfersommer?

Darüber hinaus diskutieren die Fußball-Experten auch über die Liga-Pläne, in der kommenden Saison wieder Zuschauer ins Stadion zu lassen. Ein Vorhaben, das zahlreiche Herausforderungen mit sich bringt, die aber nicht unlösbar scheinen.

Ein Thema mit Brisanz ist zudem das Verhalten einiger Berliner Fans am vergangenen Spieltag. Sehen wir nach einer ersten kleinen Fan-Versammlung an der Alten Försterei demnächst auch Hertha-Anhänger am Olympiastadion? Folgt ein bundesweiter Domino-Effekt? Auch darüber sprechen die Bundesliga-Reporter. Viel Spaß beim Reinhören!