Immer Hertha – Von Lehmann, Lachanfällen und Lagerkoller

Kalou, Corona-Skandale und Lehmann: Hertha wird in der Krise zum spannendsten Klub der Liga. Höchste Zeit für den Re-Start – auch beim Podcast.

Auf Klinsmann folgt also Klinsmanns frühere Nummer eins: Nach der unsäglichen Kurz-Episode um den einstigen Bundestrainer erhält nun Ex-DFB-Keeper Jens Lehmann (50) einen Platz im Aufsichtsrat der Hertha KGaA. Investor Lars Windhorst installiert damit erneut einen klanghaften Namen, allerdings keinen, der Begeisterungsstürme auslöst.

Hertha-Legende Axel Kruse muss bei der Personalie Lehmann laut losprusten, die Fans wittern beim WM-Helden von 2006 prompt Verzettelungsgefahr und auch die Begrüßung von Hertha-Manager Michael Preetz fiel verhalten aus. Warum das so ist? Darüber sprechen Hertha-Reporter Jörn Lange und Morgenpost-Sportredakteur Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Während der Name Lehmann polarisiert, mutet das zweite neue Aufsichtsratsmitglied vielversprechend an. Mit Marc Kosicke konnte Geldgeber Windhorst einen absoluten Experten in Sachen Trainervermittlung gewinnen. Der frühere Berater von Hertha-Coach Bruno Labbadia zählt unter anderem Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann und Florian Kohfeldt zu seinen Klienten. Inwieweit Hertha davon profitieren kann? Auch darüber sprechen die Fußball-Experten.

Weitere Themen sind die erschütternde Causa Kalou, der Re-Start der Bundesliga mit all seinen Gefahren, das Quarantäne-Quartier der Profis und die Rückkehr von Klub-Legende Pal Dardai in Herthas Nachwuchs. Viel Spaß beim Reinhören, bleiben Sie gesund!