Immer Hertha – Comebacks, Coaches und Corona

Hertha hat einen ersten Corona-Fall und die Liga kämpft ums Überleben. Muss die Saison 2019/20 vorzeitig beendet werden? Der „Immer Hertha“-Podcast sucht nach Antworten.

Die Bundesliga befindet sich im Krisenmodus, doch gemessen an den schlechten Zeiten brachte der Dienstag eine gute Nachricht: Die Uefa gab bekannt, die EM vom Sommer 2020 auf den Sommer 2021 zu verschieben – eine Entscheidung, die Hertha, Union und Co. etwas Beinfreiheit verschafft. Zumindest theoretisch hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun die Chance, die Saison im Mai und Juni zu Ende zu spielen. Doch wie realistisch ist dieses Szenario?

Der Umgang des Fußballs mit dem Coronavirus ist der Dreh- und Angelpunkt in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts. Die Morgenpost-Redakteure Jörn Lange und Michael Färber diskutieren nicht nur die EM-Verlegung, sondern auch über Sinn und Unsinn einer möglichen Saisonfortsetzung.

Dass es dabei auch um Hertha BSC geht, versteht sich von selbst, schließlich meldeten die Berliner am Dienstag ihren ersten Corona-Fall. Seither befindet sich das gesamte Profi-Team in Quarantäne, an Training ist kaum noch zu denken.

Ob der Ball in dieser Spielzeit trotzdem noch mal rollt und warum ausgerechnet der in Fan-Kreisen verhasste Dietmar Hopp aktuell zu den Hoffnungsträgern zählt? Auch darüber sprechen die beiden Morgenpost-Reporter.

Viel Spaß beim Reinhören, bleiben Sie gesund!