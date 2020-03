Immer Hertha – Kraft-Probe bis es knallt

Selten hat ein Bundesliga-Spieltag derart stark nachgehallt wie am vergangenen Wochenende. Die geschmacklosen Verunglimpfungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp, der denkwürdige Protest-Kick des FC Bayern bei der TSG und diverse Spielunterbrechungen – so etwas hat die Bundesliga noch nicht erlebt.

Bringen die drastischen Maßnahmen des Deutschen Fußball-Bundes die Ultra-Gruppierungen zur Räson? Wagen es die Klubs tatsächlich, ihre treuesten Fans auszusperren? Und wie lässt sich dieser unsägliche Konflikt lösen? Diese und weitere Fragen bespreche ich mit Morgenpost-Reporter Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Braucht Hertha eine neue Geschäftsleitung?

Inwieweit sich Herthas Fans am Protest gegen den DFB beteiligen, wird sich erst am Wochenende zeigen, vorerst konzentriert sich die aktive Fan-Szene bei einer Stellungnahme zum Engagement von Investor Lars Windhorst und spart dabei nicht an kritischen Worten.

Apropos Kritik: Jene hatte Herthas Ex-Coach Jürgen Klinsmann in Kübeln über seinen Ex-Klub ausgeschüttet. Brauchen die Berliner tatsächlich eine neue Geschäftsleitung? An welchen Stellen hat Klinsmann geflunkert? Und übersteht Trainer Alexander Nouri die anstehende Kraft-Probe? Auch diese Themen werden im Podcast thematisiert. Viel Spaß beim Reinhören!