Immer Hertha – Bankrotterklärung in Klinsmanns Schatten

Offenbarungseid gegen die Karnevalshochburg, Nouri und der Klinsmann-Schatten, Endspiel gegen Düsseldorf – und wie hält es Hertha mit der 50+1-Regel? Der „Immer Hertha“-Podcast gibt Antworten.

Nach dem Befreiungsschlag in Paderborn schien bei Hertha ein Aufwärtstrend einzusetzen. Doch es folgte nun der mächtige Tiefschlag gegen die Kölner. Der Abstand zur Abstiegsregion ist dadurch wieder auf sechs Punkte geschrumpft.

Wo sind die Führungsspieler, die das schwer angeschlagene Hertha-Schiff wieder auf Kurs bringen können? Welcher Trainer kann Hertha in dieser derart verfahrenen Situation wirklich helfen? Warum wird in der Führungsetage des Klubs in Sachen neues Stadion nicht mit einer Stimme gesprochen? Und was plant Investor Lars Windhorst mit Hertha im Hinblick auf die 50+1-Regel? Diese und weitere Themen bespricht Morgenpost-Redakteur Michael Färber mit Hertha-Reporter Sebastian Stier in der sechsten Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Klar ist: Mit dem dritten Trainer in dieser Saison hat sich Hertha-Manager Michael Preetz keinen Gefallen getan. Doch wie stark ist der Druck auf Preetz nun wirklich? Auch darüber sprechen die Morgenpost-Experten.

Außerdem beschäftigen sie sich mit dem Mutmacher für die restlichen elf Saisonspiele – und mit den merkwürdigen Aussagen von Niklas Stark nach dem Köln-Spiel. Viel Spaß beim Reinhören!