Immer Hertha – Im Wechselrausch zum Weltmarktführer

Wenn Jürgen Klinsmann über seinen neuen Stürmer Krzysztof Piatek spricht, gerät der Hertha-Coach ins Schwärmen. Fußballerisch dürfe sich der Pole ruhig vornehmen, einer der besten Torjäger des Planeten zu werden, sagt der frühere Top-Angreifer und bleibt seiner Linie damit treu. Unter Klinsmann heißt die neue Berliner Vergleichsgröße: Weltklasse.

In Bezug auf die Transferausgaben dieses Winters hat Hertha schon die Spitze erklommen. Nirgendwo wurde mehr Geld in neue Spieler investiert als in Westend, wo die vier Zugänge fast 80 Millionen Euro kosteten.

Dass Piatek und Co. den Hauptstadtklub besser machen, sollen sie am liebsten schon am Dienstag (20.30 Uhr, Sky) im Achtelfinale des DFB-Pokals zeigen, wenn Hertha zum zweiten Mal binnen fünf Tagen auf Schalke 04 trifft.

Können die Berliner dem Favoriten nach dem 0:0 am vergangenen Freitag ein weiteres Schnippchen schlagen? Hält Piatek wirklich dem Vergleich mit seinem Landsmann Robert Lewandowski stand? Und welche Kollateralschäden hat der Abgang von Stürmer Davie Selke verursacht?

Diese und weitere Fragen diskutieren die Morgenpost-Redakteure Jörn Lange und Michael Färber in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts. Viel Spaß beim Reinhören!