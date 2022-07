Lisa Unruh: Neue Ziele im Visier

Olympia-Silber in Rio, Bronze mit dem Team bei den Sommerspielen in Tokio und der Sieg beim Weltcupfinale in Yankton – das sind die Höhepunkte, die Lisa Unruh in ihrer langen Karriere erlebt hat. Nach fast 20 Jahren stellt sie den Bogen nun in die Ecke, will nur noch hin und wieder in der Bundesliga antreten. Eben das machen, was ihr Spaß macht.

In der neuen Folge „Helden der Hauptstadt“ erzählt die 34-Jährige über erhellende Wochen auf dem Jakobsweg, von der tränenreichen Verkündung ihrer Entscheidung und verrät, welche zweite Karriere jetzt auf sie wartet.

Viel Spaß beim Reinhören!