Annika Schleu: Voller Hoffnung nach Paris

Die Sommerspiele in Tokio wurden für Annika Schleu zu einem einzigen Drama. Mittlerweile blickt sie zuversichtlich in die Zukunft.

Annika Schleu war auf Goldkurs, hatte den Olympiasieg in Tokio vor Augen, als ihr Saint Boy im Reiten des Modernen Fünfkampfes einen Strich durch die Rechnung machte. Die Bilder, auf denen die Berlinerin in Tränen aufgelöst auf ihrem Pferd sitzt und mit der Gerte versucht, das Tier anzutreiben, gingen um die Welt.

In der neuen Folge „Helden der Hauptstadt“ erzählt die 32-Jährige von den schlimmsten Momenten ihrer Karriere, von Morddrohungen und Hassbotschaften und von ihrem ersten Ritt nach dem Debakel. Bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris will Schleu weitermachen, legt aber jetzt erst mal eine Wettkampfpause an – aus einem ganz bestimmten Grund.