Minerva Hase und Nolan Seegert: Die Angst reist mit

Wenn in einer Woche die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet werden, sind auch Minerva Hase und Nolan Seegert direkt gefragt. Der Teamwettbewerb im Eiskunstlauf startet bereits am ersten Tag. Die Vorfreude ist dabei aber mindestens so groß wie die Sorge, sich vorher noch eine Corona-Infektion einzufangen.

In der neuen Folge „Helden der Hauptstadt“ mit Morgenpost-Sportredakteurin Inga Böddeling sprechen die beiden über ihre besonderen Vorsichtsmaßnahmen auf dem Weg nach China, über ihre verpatzte Generalprobe bei der EM, und erzählen ihre Kennlerngeschichte – mit reichlich Hindernissen.