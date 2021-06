Fabian Wiede und Paul Drux: Im Doppelpack nach Tokio

Paul Drux und Fabian Wiede haben Olympia schon einmal erlebt – und nur gute Erinnerungen an die Zeit in Rio 2016. Die beiden Handball-Nationalspieler aus Berlin wollen aber auch unbedingt auf der Liste der Spieler stehen, die Bundestrainer Alfred Gislason am 28. Juni für die Sommerspiele in Tokio nominiert.

In der neuen Folge „Helden der Hauptstadt“ mit Morgenpost-Sportreporterin Inga Böddeling erzählen die beiden Profis der Füchse Berlin, wie sie bei den Sommerspielen in Rio 2016 in der Box von Tennis-Superstar Novak Djokovic landeten, warum Fabian Wiede gleich zwei Mal zur falschen Zeit am falschen Ort war und warum der Sommerurlaub schon seit vielen Jahren ausfallen muss.