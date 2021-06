Patrick Hausding: Der Herr der Türme

Es werden seine letzten Olympischen Spiele. Deshalb will Europas bester Wasserspringer in Tokio noch mal nach Medaillen greifen.

Patrick Hausding ist einer der wenigen, der schon Tokio-Erfahrung sammeln konnte. Mitte April kämpfte der Wasserspringer am Olympia-Ort um die Tickets für die Sommerspiele in gut sechs Wochen. Die Erkenntnis: Es werden andere Olympische Spiele. Für den Berliner kein Problem. Er will in Tokio schließlich nicht ins Disneyland, sondern sportliche Höchstleistungen bringen.

In der neuen Folge „Helden der Hauptstadt“ mit Morgenpost-Sportreporterin Inga Böddeling erzählt Hausding außerdem von Sprühkleber, optimierten Putzlappen und warum sich sein Vater immer wieder auf die Suche nach vierblättrigen Kleeblättern macht.