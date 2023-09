Folge 27: Wie viel Alkohol der Körper verträgt

Beschreibungstext:

Das vielbeschriebene Glas Rotwein am Abend – ist das wirklich gesund? Oder lügt man sich da in die eigene Tasche? Dr. Matthias Riedl spricht darüber, warum Frauen auf Alkohol stärker reagieren als Männer, warum man mindestens zwei alkoholfreie Tage in der Woche einhalten sollte und warum deutschlandweit etwa 20000 Kinder mit einer alkoholbedingten Nervenschädigung zur Welt kommen. Antworten auf diese und viele weitere Fragen beantwortet der Ernährungsmediziner im Podcast „Dr. Matthias Riedl. So geht gesunde Ernährung“.

Wir sprechen außerdem über einen Ernährungsmythos und es gibt ein Rezept zum Nachkochen (https://www.abendblatt.de/podcast/ernaehrungspodcast/

https://fasd-fachzentrum.hamburg/