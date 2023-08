Die wichtigsten Fakten zur Internationalen Funkausstellung in Berlin.

Folge 28 IFA 2023 - Was Besucher wissen sollten

Am 1. September startet die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin; erwartet werden 180.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände. Die Redakteurinnen Miriam Schaptke und Jessica Hanack geben einen Überblick über die wichtigsten Fakten zu der großen Technikmesse und erklären, was Interessierte vor ihrem Besuch wissen sollten.

Der Shortcast "Erklär's mir" ist ein Podcast der Berliner Morgenpost.