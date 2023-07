In unserem Shortcast informieren wir Sie über die wichtigsten Themen in Berlin und Deutschland. Heute Thema: Christopher Street Day.

Viele Menschen gehen am Wochenende beim Berliner Christopher Street Day für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen auf die Straße. Der CSD Berlin ist einer der größten Straßenumzüge in Berlin und gilt als einer der größten seiner Art in Europa.