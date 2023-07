In Berlin fehlen jede Menge Feuerwehrleute und Rettungssanitäter. Die Not ist groß!

Folge 6 Feuerwehr in Not

Die Berliner Feuerwehr lädt am Sonntag zu ihrem traditionellen "Erlebnistag" auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel. "Zwischen 10 und 18 Uhr können alle Interessierten in die Welt der Feuerwehr "eintauchen". Im Vordergrund steht aber die Nachwuchsgewinnung. Es fehlen nämlich in Berlin jede Menge Feuerwehrleute und Rettungssanitäter.