Das Fiasko mit der E-Akte

Als Neuland hatte einst Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Internet bezeichnet. Zumindest in den Berliner Behörden trifft diese Formulierung auch heute gefühlt noch zu. Von Digitalisierung und elektronischen Akten ist weit und breit nichts zu sehen. Dafür gibt es jede Menge Frust bei den Angestellten. Was tut sich bei der Operation E-Akte in Berlin? Wir werfen einen Blick auf den Stand der Dinge.