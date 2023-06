Podcast "Berlins schönste Seiten" – Folge 34

Till Raether: Die Architektin (btb 2023). Ein spannender, mitreißender Roman über die verfilzte Bauwirtschaft im West-Berlin der Siebziger.

Nick Hornby: Just Like You (KiWi 2020). Großbritanniens bekannter Romancier geht der Frage nach, wie die Brexit-Debatte in das Liebes- und Sozialleben seiner Landsleute hineinragte.

Bettina Balàka: Wechselhafte Jahre - Schriftstellerinnen übers Älterwerden (Leykam 2023). Humorvolle, kluge, herzenswarme Texte über das Unausweichliche – und die Frage, wie man damit zu leben lernen kann.

Viel Spaß beim Reinhören!