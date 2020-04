Berliner Schnauzen: Hajo Schumacher trifft Anastasia Biefang

„Jawohl, ich bin Frau“

Anastasia Biefang, 45, ist Oberstleutnant bei der Bundeswehr und Transmensch. 40 Jahre lebte sie im Körper eines Mannes, bis sie sich zur Geschlechtsangleichung entschied.

Im Gespräch mit Morgenpost-Autor Hajo Schumacher spricht Anastasia Biefang über Testosteron in der Bundeswehr, ihre erste Ehe, den Reiz der Pansexualität, die Kleider ihrer Mutter, Rollenerwartungen, einschneidende Operationen, einen schönen Morgen in San Francisco, Angst und Scham, Gender-Wut, die Nipple Liberation Army, die Soldaten in Storkow, Freiheit und Diskriminierung in Berlin, warum ihr „jedes Ufer recht“ ist und erklärt, wie sie vergeblich versucht hat, ein guter Mann zu sein