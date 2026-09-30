Da wo andere nur an Nazis und Plattenbau denken, haben wir eine ganz persönliche Bindung und ein ganz anderes Bild. Was macht für uns Ostdeutschland aus? Wir sprechen über Dorfleben, Essen und Musik.

Für Anmerkungen schreibt uns gern unter: jungundost@funkemedien.de

Quellen:

Oststolz und Osttrotz | Blätter für deutsche und internationale Politik

https://www.deutschlandfunk.de/wie-medien-ueber-ostdeutschland-berichten-102.html

https://www.deutschlandfunk.de/martin-kopplin-zur-datenerhebung-der-osten-in-den-medien-dlf-a5856b1e-100.html

https://www.deutschlandfunk.de/unzureichende-und-klischeebehaftete-darstellung-ostdeutschlands-in-den-medien-beklagt-108.html

https://www.mdr.de/nachrichten/mitmachen/mdrfragt/umfrage-ergebnisse-ost-west-oschmann-100.pdf