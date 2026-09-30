Magnesium ist an zahlreichen lebenswichtigen Vorgängen im Körper beteiligt – von der Energiegewinnung über die Muskel- und Nervenfunktion bis zum Aufbau von DNA und Eiweiß. Doch wie viel Magnesium benötigen wir täglich und lässt sich der Bedarf allein über die Ernährung decken?

Natalja Fischer und Dr. Felix Bertram sprechen darüber, wie sich ein Magnesiummangel bemerkbar machen kann, welche Menschen besonders gefährdet sind und wie aussagekräftig Bluttests tatsächlich sind. Außerdem klären sie, was Magnesium bei Muskelkrämpfen, Schlafproblemen und Bluthochdruck bewirken kann – und wie gut diese Effekte wissenschaftlich belegt sind.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Magnesiumpräparate: Was unterscheidet Citrat, Oxid, Glycinat und andere Verbindungen? Worauf sollte man beim Blick auf die Verpackung achten und welche Dosierung gilt bei Nahrungsergänzungsmitteln als sinnvoll? Felix verrät zudem, welche Magnesiumformen er selbst einnimmt und warum dabei möglicherweise auch der Placeboeffekt eine Rolle spielt.