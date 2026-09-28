In der ersten Woche der Länderspielpause war der in Berlin verbliebene Teil der Profis von Hertha BSC vom Mannschaftstraining befreit. Zeit, mal durchzuschnaufen und den perfekten Saisonstart zu rekapitulieren.

Wie es für die Mannschaft nun mit der Rückkehr ins Training und zwei Testspielen vor der Brust weitergeht? Und wie sich die Frauen und die U23 am Wochenende in ihren Pflichtspielen schlugen? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportredakteure Paul Gorgas und Nelis Heidemann in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht’s um einen Blick auf Herthas Leihspieler in der Fremde, interessante neue Talente in der Akademie, die Leistungen der Berliner auf Länderspielreise und mentale Herausforderungen der freien Zeit.

Viel Spaß beim Reinhören!

Mehr zum Thema: