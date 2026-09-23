10,6 Prozent – so hoch liegt die Arbeitslosenquote in Berlin. Das heißt: Jede zehnte erwerbsfähige Person ist ohne Job. Komisch, denn gleichzeitig suchen Unternehmen händeringend nach Fachkräften.

Der Grund: ein sogenannter „Mismatch“. Aber wo genau hakt es – und wer kann das lösen?

In Folge 4 von „Smart Berlin“ ist Raphael Kube von der Investitionsbank Berlin zu Gast. Als Experte für Wirtschaftsförderung kennt er die Stellschrauben – auf Unternehmensseite genauso wie auf dem Arbeitsmarkt.

Im Gespräch mit Host Laura Wagener erklärt Kube, warum Wirtschaft und Arbeitsmarkt nicht getrennt gedacht werden dürfen. Und wie Unternehmen helfen können, um die Arbeitslosigkeit in Berlin zu senken. Außerdem verrät er, worauf man achten sollte, wenn man einen eigenen Kiezladen oder Handwerksbetrieb gründet – und warum der häufigste Fehler von Gründern darin besteht, allein auf Basis einer guten Idee zu starten.

„Smart Berlin – die Hauptstadt der Zukunft“ ist der neue Podcast der Berliner Morgenpost. Ab sofort erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge.

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Diese Podcast-Folge entstand in Kooperation mit der Investitionsbank Berlin (IBB).