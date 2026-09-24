Jasmin Kosubek betreibt einen eigenen YouTube-Kanal und spricht dort mit teils kontroversen Persönlichkeiten. Ihre Arbeit weist jedoch weiterhin Parallelen zu ihrer Zeit bei RT Deutsch auf. Nach wie vor wird sie mit dem russischen Propagandasender in Verbindung gebracht. Nun ist sie zu Gast bei „Amann unframed“.

In dem teils kontroversen Gespräch wollte ich von ihr wissen: Wie blickt sie heute auf ihre Zeit bei RT zurück? Und wie stark war die Berichterstattung dort politisch vorgegeben? Was bedeutet es, wenn ein Medium außenpolitisch „auf russischer Linie“ arbeitet? Wir sprechen über RTs Berichterstattung über Russland und den Syrienkrieg, über Alexej Nawalny und die Corona-Pandemie. Es geht um journalistische Verantwortung, Fehler in der eigenen Berichterstattung und die Frage, wie viel Perspektivenvielfalt Journalismus leisten kann.

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