Heute geht es in der Podcastfolge zur Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland um Alfred Gislason, den Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Und wer könnte da besser Auskunft geben als ein Mitglied des Teams. Natürlich nutzt Sportredakteurin Inga Böddeling die Gunst der Stunde und fragt Handball-Nationalspieler Paul Drux ein paar Löcher in den Bauch. Nein, wir spoilern an dieser Stelle nichts. Viel Spaß beim Reinhören. Habt Ihr Fragen, schreibt uns eine E-Mail an: morgenpost-podcast@funkemedien.de Beste Grüße aus der Redaktion!