Trecker mitten in der Hauptstadt, dazu blockierte Autobahnzubringer und eine Debatte über radikale Teilnehmer. Die Proteste der Bauern sorgen gerade für Staus und Debatten in Berlin. Die Morgenpost-Reporter Miriam Schaptke und Marc R. Hofmann erklären, was die Landwirte in der Stadt wollen. Mehr auf unserer Themenseite: https://www.morgenpost.de/themen/bauern/ Fragen und Anregungen an: morgenpost-podcast@funkemedien.de

