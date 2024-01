Heute wird es laut in Berlin. Zumindest in der Mercedes-Benz Arena und Friedrichshain. Da treffen Norwegen und Polen in der Vorrunde der Handball-Europameisterschaft aufeinander.

Heute wird es laut in Berlin. Zumindest in der Mercedes-Benz Arena und Friedrichshain. Da treffen Norwegen und Polen in der Vorrunde der Handball-Europameisterschaft aufeinander. Taugt Norwegen als Mitfavorit auf den Titel oder erwacht Polen zu neuer Stärke? Immerhin gehörten unsere östlichen Nachbarn bis 2016 mit zu den Top-Teams der Handballwelt. Sportredakteurin Inga Böddeling und Handball-Nationalspieler Paul Drux haben natürlich eine Antwort auf diese und andere Fragen rund um den heutigen Spieltag in der Hauptstadt. Viel Spaß beim Reinhören. Falls Ihr Fragen habt, schreibt uns an: morgenpost-podcast@funkemedien.de Beste Grüße aus der Redaktion!